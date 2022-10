Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте Красного Креста в Украине.

На фоне распространяемых в СМИ сообщений о прекращении работы МККК в Украине организация поспешила дать официальный комментарий.

"Чтобы было понятно, мы остаемся в Украине и будем продолжать свою деятельность, приспосабливаясь к ухудшению ситуации с безопасностью, если это будет нужно", — говорится в сообщении.

Following the recent attacks, @ICRC_ua would like to clarify that our operations have not been suspended in the country.



To be clear, we remain in Ukraine and will continue our activities, all while adapting to the deteriorating security situation as required.