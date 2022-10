В сентябре объем торгов на Украинской бирже составил 2,010 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении биржи, передают Українські Новини.

Отмечается, что общий объем торгов на Украинской бирже в сентябре составил 2 010 207 646,33 гривны, а общее количество сделок - 12 350.

В структуре торгов за сентябрь 2022 г. на корпоративные облигации пришлось 0,08% суммарного оборота, или 1 685 786,64 гривны; на государственные облигации (ОВГЗ) – 83,10%, или 1 670 481 601,46 гривны; на акции – 0,08%, или 1 702 385,76 гривны, на инвестиционные сертификаты – 0,01%, или 129 603,08 гривны, на иностранные ценные бумаги – 16,73%, или 336 208 269,39 гривны.

Лидерами обращения на рынке паевых ценных бумаг в сентябре были Apple Inc., аз (46,4 млн гривен), Amazon.com, Inc., аз (43,3 млн гривен) и Alphabet Inc., аз (37,4 млн гривен). гривен).

Лидерами обращения на рынке долговых ценных бумаг в сентябре были: 201255 ОВГЗ, погашение 24.05.2023 (429,2 млн. гривен); 200885 ОВГЗ, погашение 19.04.2023 (350,8 млн гривен) и 213227 ОВГЗ, погашение 01.11.2023 (243,9 млн гривен).

Ведущими операторами рынка акций и сертификатов фондов в сентябре стали "Драгон Капитал", "Ивекс-Капитал" и "Фридом Финанс Украина".

Ведущими операторами рынка облигаций стали Скай Банк, Приватбанк и КБ "Глобус".

В свою очередь, ведущими операторами рынка иностранных ценных бумаг в сентябре стали Альфа-Банк, ФК "Дализ-Финанс" и "Универ Капитал".

Украинская биржа – центр ликвидности акций и деривативов в Украине.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем торгов на "Украинской бирже" вырос на 43% до 3,3 млрд гривен по сравнению с декабрем.