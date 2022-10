Публикация появилась в социальной сети Twitter.

Илон Маск предлагает:

Под его постом он предлагает проголосовать "за" или "против" такого плана.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral.