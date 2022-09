Так, сообщается, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник, применяя имеющиеся средства огневого поражения, продолжал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры, а именно:

На Южнобужском направлении - Николаев, Новогригоровка, Яковлевка, Партизанское, Квитневое, Киселевка, Шевченково, Терновые Поды, Правдино, Любомировка, Степная Долина, Таврическое, Мирное, Степное, Новоалександровка, Первомайское, Кобзарци, Широкое.

Враг продолжает совершать противоправные действия и размещает личный состав и военную технику в детских садах (Верхний Рогачик), храмах московского патриархата (Красный Маяк) в Херсонской области, а также использует Святотроицкий храм в Малой Камышевахе Харьковской области как полевой госпиталь.

Силы обороны продолжают ведение оборонной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижение противника в глубь территории Украины.

Наши защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцевого, шахты Бутовка и Спартака.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 05 September 2022.



Find out more about the UK government's response:



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦