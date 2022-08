Креативное агентство Banda Agency, разработавшее рекомендации для Министерства культуры и информационной политики по поздравлению в День независимости Украины в виде непристойного сексуального жеста, признало неуместность упомянутого предложения и попросило прощения у общественности.

Об этом агентство Banda Agency заявило в социальной сети Instagram.

"Планировалось все немного иначе, но получилось не очень. Про*бали. Извините. Первый пост мы убрали, потому что нас попросили некоторые звезды. Мы их понимаем. Мы бы и себя из этого всего убрали, но не можем. Поэтому будем выгребать. Заслуженно", - говорится в сообщении.

В совместном проекте Минкультуры и Banda Agency "креативщики" предложили украинцам поздравлять друг друга с Днем независимости Украины неприличным жестом. Речь идет об открытой ладони с загнутым безымянным пальцем – таким образом прямыми остаются именно 3 пальца – указательный, средний и мизинец.

Данный жест в народе называется "два в куньку, один в дуньку" и известен во всем мире, как жестовое отражение двойного проникновения в сексе. На английском языке он называется Two in the pink, one in the stink и ему посвящена отдельная статья в Викисловаре.

Отметим, этот жест ("шокер") имеет сексуальный подтекст, его называют по-английски "Two in the pink, one in the stink", что дословно переводится как "Два в розовое, один в вонючее". Жест описывает процесс пенетрации указательного и среднего пальцев во влагалище и мизинца в анус.

Это уже не первый подобный скандал, в который попадают Минкультуры и Banda Agency. В 2018 году они совместно разработали бренд "Ukraine NOW", который должен представлять Украину в мире. Но пользователи тут же усмотрели его сходство с логотипом ресурса для взрослых Porn.Hub.

Как сообщали Українські Новини, министр культуры и информполитики Александр Ткаченко предложил гражданам здороваться в День независимости Украины неприличным сексуальным жестом.

Ранее Минкультуры рекомендовало прежде всего переименовывать улицы, названные в честь Гагарина, Пушкина и Мичурина.