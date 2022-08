Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко попал в скандал, следуя рекомендациям креативного агентства Banda Agency, а именно предложив гражданам приветствовать друг друга в День независимости Украины неприличным сексуальным жестом.

Об этом сообщило интернет-издание Telegraf.

В совместном проекте Минкультуры и Banda Agency "креативщики" предложили украинцам поздравлять друг друга с Днем независимости Украины неприличным жестом. Речь идет об открытой ладони с загнутым безымянным пальцем – таким образом прямыми остаются именно 3 пальца – указательный, средний и мизинец.

Соответствующее сообщение появилось в социальной сети Instagram на официальных аккаунтах агентства и Минкультуры 22 августа. В настоящее время упомянутое сообщение удалено, но сохранились его скриншоты.

"Вместе с МКИП (Минкультуры и информполитики) мы выбрали жест, которым все украинцы смогут поздравлять друг друга с Днем независимости: и в Киеве, и в Крыму, и в Варшаве. Это – Трезубец Независимости. В нем пульсирует сила нашего Герба и живет дух Независимости, потому что на жестовом языке он означает букву Н", - говорилось в сообщении в Instagram.

В комментариях пользователи социальных сетей подвергли критике предложение Минкультуры и креативного агентства, указав, что этот жест в народе называется "два в куньку, один в дуньку" и известен во всем мире, как жестовое отражение двойного проникновения в сексе. На английском языке он называется Two in the pink, one in the stink и ему посвящена отдельная статья в Викисловаре.

"Ура! Велосипед изобретен. Правда, колесо у него где-то сбоку. Новый трезубец ко Дню независимости это кринж, трэш, безвкусица и примитивизм в одном флаконе. Зачем выдумывать трезубец? Он давно выдуман. И далеко не нами! Вот например, памятник Вячеславу Черноволу во Львове. Он показывает трезубец. Зачем "обрезать" безымянный палец?" – прокомментировал журналист Горковенко.

"Кажется, они сошли с ума в желании "изобрести" что-то свое. Это как-то вне моего понимания, честно", - добавил другой журналист Сидоренко.

Отметим, этот жест ("шокер") имеет сексуальный подтекст, его называют по-английски "Two in the pink, one in the stink", что дословно переводится как "Два в розовое, один в вонючее". Жест описывает процесс пенетрации указательного и среднего пальцев во влагалище и мизинца в анус.

Это уже не первый подобный скандал, в который попадают Минкультуры и Banda Agency. В 2018 году они совместно разработали бренд "Ukraine NOW", который должен представлять Украину в мире. Но пользователи тут же усмотрели его сходство с логотипом ресурса для взрослых Porn.Hub.

Как сообщали Українські Новини, Минкультуры рекомендовало прежде всего переименовывать улицы, названные в честь Гагарина, Пушкина и Мичурина.