Фото опубликовал журналист американского издания BuzzFeed News Кристофер Миллер.

"Новые фотоснимки Еленовской тюрьмы в оккупированной Россией Донецкой области Украины, где по меньшей мере 50 украинских военнопленных были убиты во время нападения, которое, по словам Киева — и предварительные данные свидетельствуют — осуществили российские войска", — написал Кристофер Миллер.

Журналист опубликовал четкие снимки за 27 и 30 июля. То есть до и после трагедии. На них виден барак, где погибли около 50 украинских военных. На более позднем фото видно, что жестяная крыша барака словно разорвалась от взрыва изнутри. От ракеты, якобы выпущенной ВСУ из РСЗО HIMARS, должны быть совсем другие разрушения.

New sat images of Olenivka prison in Russia-occupied Donetsk region of Ukraine where at least 50 Ukrainian POWs were killed in an attack that Kyiv says — and preliminary evidence suggests — Russian forces carried out. Before, pics 1 & 3: July 27. After, 2 & 4: July 30. 📸 @Maxar pic.twitter.com/7YoUndf22j