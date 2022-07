Кадры тренировок ведомство опубликовало в своем Twittwer-аккаунте.

"Программа, осуществляемая под руководством Великобритании, позволяет украинским силам усилить сопротивлением, продолжая защищать свою страну от Кремля", — говорится в сообщении.

На видео британское оборонное ведомство показало кадры обучения военнослужащих ВСУ управлению бронированными машинами, которые украинская армия получит от Великобритании и других стран в рамках военной помощи.

The UK-led programme allows Ukrainian Forces to scale-up their resistance as they continue to defend their nation against the Kremlin. 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/J6N9xlNCI8

Также Министерство обороны Великобритании показало кадры обучения украинских военных навыкам стрельбы и обращения со стрелковым оружием.

🎬Ukrainian soldiers have arrived in the UK as part of the new UK-led military training programme.



The training will give volunteer recruits with little to no military experience the skills to be effective in frontline combat.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wLjeLeI5sv