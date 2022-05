Так, Подоляк сообщил, обнародовал видео работы российской огнеметной системы "Солнцепек". Также он призвал страны-партнеры передать Украине РСЗО.

"На видео – работа российской огнеметной системы "Солнцепек". Некоторые партнеры сомневаются, давать ли необходимое оружие, боясь эскалации. Эскалации?! РФ уже применяет самое тяжелое неядерное оружие против украинцев, заставляя людей гореть заживо. Может, пора дать ответ нелюдям и передать Украине РСЗО?" – написал Подоляк.

