Об этом сообщил посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Команда посольства вернулась туда, где нам и место: в Киев, поддерживая Украину и ее героических граждан, защищающих свободу своей страны и свободу в Европе. Слава Украине!", - написал он.

Тиберг также опубликовал фото, на котором он стоит на балконе посольства в Киеве.

The embassy team is back where we belong: in @Kyiv, supporting #Ukraine and its heroic citizens as they defend the freedom of their country and freedom in #Europe. Слава Україні! pic.twitter.com/agKbvofrB7