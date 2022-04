"Несмотря на возросшую активность, российские войска за последние 24 часа не добились значительных успехов, поскольку украинские контратаки продолжают препятствовать их усилиям", - говорится в сообщении.

Также в британской разведке отметили, что российские военно-воздушные и морские силы не установили контроль ни в одной из областей из-за эффективности украинской воздушной и морской обороны, снижающей их способность добиться заметного прогресса.

Кроме того, несмотря на заявленное властями РФ завоевание Мариуполя, ожесточенные бои продолжаются, что сводит на нет попытки России захватить город, и это еще больше замедляет их желаемое продвижение на Донбассе.

