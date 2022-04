"Незважаючи на збільшену активність, російські війська за останні 24 години не досягли значних успіхів, оскільки українські контратаки продовжують перешкоджати їхнім зусиллям", - йдеться у повідомленні.

Також у британській розвідці зазначили, що російські військово-повітряні та морські сили не встановили контроль в жодній з областей через ефективність української повітряної та морської оборони, що знижує їхню здатність досягти помітного прогресу.

Крім того, незважаючи на заявлене владою РФ завоювання Маріуполя, запеклі бої продовжуються, що зводить нанівець спроби Росії захопити місто, і це ще більше уповільнює їхнє бажане просування на Донбасі.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 April 2022



