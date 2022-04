Так, согласно выводам компании, силы вторжения направляются для наступления на востоке Украины.

"Спутниковые снимки показывают, что российские войска продолжают продвигаться к востоку Украины. Военные передислокации наблюдались вдоль трассы 14к-34 и коридора, ведущего от Солотов и Валуйков на западе России, до границы с Украиной", – говорится в сообщении.

Отмечается, что снимки сделаны 11 апреля.

#Satellite imagery reveals Russian forces continue moving into eastern #Ukraine. Military deployments were observed along the 14k-34 highway and the corridor that leads from Soloti and Valuyki in western Russia towards the border with Ukraine. Imagery is from April 11, 2022. pic.twitter.com/6wq5CKyiWf