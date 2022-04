На автодороге вблизи села Гавронщина Бучанского района полицейские обнаружили расстрелянный российскими военными легковой автомобиль. Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

Полиция выяснила, что в середине марта во время наступления агрессора местные жители пытались эвакуироваться, но по дороге их расстреляли оккупанты.



"На месте погибли двое детей, 2-летний мальчик и 14-летний подросток, а также женщины 30-ти, 50-ти и 70-ти лет. Мужчине, который был за рулем, удалось выжить. С тяжелыми ранениями водитель был госпитализирован", - говорится в сообщении.







Как сообщали Українські Новини, во время оккупации Бучи российские солдаты держали в одном из подвалов около 25 женщин и девушек в возрасте от 14 до 24 лет и регулярно насиловали.



Кроме того, активисты из Эстонии нанесли на онлайн-карту адреса российских военных, которые вторглись в Бучу. Карта называется "Where do orcs come from?" ("Откуда приходят орки?"). Они создана при помощи сервиса Google Maps.



Тем временем Зеленский поручил в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру Бучи, Гостомеля, Ирпеня, Бородянки.