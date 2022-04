На автодорозі поблизу села Гавронщина Бучанського району поліцейські виявили розстріляний російськими військовими легковий автомобіль. Про це повідомляє поліція Київської області в Facebook.

Поліція з'ясувала, що в середині березня під час наступу агресора місцеві жителі намагалися евакуюватись, але дорогою їх розстріляли окупанти.

"На місці загинули двоє дітей, 2-річний хлопчик і 14-річний підліток, а також жінки 30-ти, 50-ти та 70-ти років. Чоловікові, який був за кермом, вдалося вижити. З тяжкими пораненнями водія було госпіталізовано", – йдеться в повідомленні.







Як повідомляли Українські Новини, під час окупації Бучі російські солдати тримали в одному з підвалів близько 25 жінок і дівчат віком від 14 до 24 років і регулярно ґвалтували.

Крім того, активісти з Естонії нанесли на онлайн-карту адреси російських військових, які вторглися до Бучі. Карта називається "Where do orcs come from?" ("Звідки приходять орки?"). Вона створена за допомогою Google Maps.

Тим часом Зеленський доручив у найкоротший термін відновити інфраструктуру Бучі, Гостомелю, Ірпеня, Бородянки.