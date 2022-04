Активисты из Эстонии нанесли на онлайн-карту адреса российских военных, которые вторглись в Бучу (Киевская область). Об этом на своей странице в Twitter сообщил эстонский дипломат Эрик Кросс.

"Мы знаем, где вы находитесь. Паспортные данные 64-й мотострелковой бригады мясников Бучи на картах Google", - написал Кросс, прикрепив ссылку на карту.

Карта называется "Where do orcs come from?" ("Откуда приходят орки?"). Они создана при помощи сервиса Google Maps.

Как отмечается, авторы использовали открытые данные украинской разведки о месте выдачи паспортов военных 64 отдельной мотострелковой бригады 35-й армии, а не прописки или фактического места жительства.

Как сообщали Українські Новини, украинская разведка получила имена российских оккупантов, причастных к военным преступлениям в Буче. Данные захватчиков были опубликованы для общего доступа.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что среди жертв российских военных в Ирпене, Буче и Гостомеле Киевской области: изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, старики, дети и связанные мужчины, убитые выстрелами в затылок.

В сети появляется все больше фото и видео последствий вторжения россиян в Киевскую область.