Об этом сообщил в среду верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в своем Twitter.

"Беженцев из Украины сейчас 4 миллиона, через пять недель после начала российской атаки", – рассказал он.

Он также сообщил, что сегодня приехал в Украину.

"Во Львове я обсужу с властями, ООН и другими партнерами способы увеличения нашей поддержки людям, пострадавшим и перемещенным в результате этой бессмысленной войны", - добавил Гранди.

Refugees from Ukraine are now 4 million, five weeks after the start of the Russian attack.



I have just arrived in Ukraine.



In Lviv I will discuss with the authorities, the UN and other partners ways to increase our support to people affected and displaced by this senseless war.