Про це повідомив у середу верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді у своєму Twitter.

"Біженців з України зараз 4 мільйони, через п'ять тижнів після початку російської атаки", - розповів він.

Він також повідомив, що сьогодні приїхав до України.

"У Львові я обговорю з владою, ООН та іншими партнерами способи збільшення нашої підтримки людям, які постраждали і переміщені внаслідок цієї безглуздої війни", - додав Ґранді.

Refugees from Ukraine are now 4 million, five weeks after the start of the Russian attack.



I have just arrived in Ukraine.



In Lviv I will discuss with the authorities, the UN and other partners ways to increase our support to people affected and displaced by this senseless war.