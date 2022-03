Об этом британский премьер сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Сегодня вечером 38 стран со всего мира подали наибольшее обращение в Международный уголовный суд за варварское вторжение России в Украину. Нам совершенно ясно, что Путин не может совершать эти ужасные действия безнаказанно", - написал Джонсон.

Tonight 38 countries from across the world have made the largest ever referral to the International Criminal Court for Russia’s barbaric invasion of Ukraine.



We are crystal clear that Putin cannot commit these horrific acts with impunity.