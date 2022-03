Про це британський прем'єр повідомив у своєму мікроблозі Twitter.

"Сьогодні ввечері 38 країн з усього світу подали найбільше звернення до Міжнародного кримінального суду за варварське вторгнення Росії в Україну. Нам цілком ясно, що Путін не може вчиняти ці жахливі дії безкарно", - написав Джонсон.

Tonight 38 countries from across the world have made the largest ever referral to the International Criminal Court for Russia’s barbaric invasion of Ukraine.



We are crystal clear that Putin cannot commit these horrific acts with impunity.