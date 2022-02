В субботу, 12 февраля, госсекретарь США Энтони Блинкен проведет телефонный разговор с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Reuters.

Так, Блинкен заявил, что в субботу поговорит с Лавровым. Он добавил, что Вашингтон и его союзники быстро введут жесткие экономические санкции, если Россия вторгнется в Украину.

"Если президент Путин решит начать военные действия, мы быстро введем жесткие экономические санкции в координации с союзниками и партнерами по всему миру … Мы укрепим способность Украины защищать себя, мы укрепим наших союзников на восточном фланге НАТО", — сказал Блинкен.

Также Блинкен отметил, что если Россия действительно заинтересована в урегулировании украинского кризиса дипломатическим путем, Вашингтон готов сыграть свою роль.

Как сообщали Українські Новини, Блинкен заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в любой момент до окончания Олимпиады.

Ранее Кулеба и Блинкен заявили, что остановили Путина разглашением разведданных США о вторжении РФ.

3 февраля американские издания The New York Times и The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных источников в правительстве США сообщили, что США получили разведданные о плане России сфабриковать видео о вторжении украинских военных на территорию Российской Федерации или Донбасс как предлог вторжения в Украину.