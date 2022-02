Российское вторжение в Украину может начаться в любое время, в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине. Соединенные Штаты продолжают наблюдать очень тревожные признаки российской эскалации, включая прибытие новых сил к границе с Украиной. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает CNN сегодня, 11 февраля.

У США и их союзников есть новые разведывательные данные, которые предполагают, что Россия может начать атаку на Украину еще до окончания Олимпиады, сообщили CNN несколько источников, знакомых с этим вопросом.

"Россия может начать широкомасштабное наступление на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Мы видим тревожные признаки российской эскалации, в том числе новые силы, прибывающие к украинской границе, и считаем, что наступление может начаться в любой момент", — заявил Блинкен.

Также госсекретарь США сообщил, что Штаты продолжат сворачивать присутствие своей дипмиссии в Украине из-за угрозы российского вторжения.

Как сообщали Українські Новини, 4 февраля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен заявили, что публикация США разведданных о плане России создавать сфабрикованные поводы для вторжения в Украину предотвращает этот план.

3 февраля американские издания The New York Times и The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных источников в правительстве США сообщили, что США получили разведданные о плане России сфабриковать видео о вторжении украинских военных на территорию Российской Федерации или Донбасс как предлог вторжения в Украину.

9 февраля западные СМИ сообщили, что Государственный департамент США разрабатывает план переноса американского посольства в случае вторжения России. Дипломатическое учреждение планируется перевезти в один из западных городов Украины.