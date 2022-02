Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен сошлись на том, что публикация США разведданных о плане России создавать сфабрикованные поводы для вторжения в Украину предотвращает этот план.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИДа, передают Українськi Новини.

"Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Госсекретарь проинформировал главу украинской дипломатии об итогах своих контактов на этой неделе с российским министром иностранных дел", — говорится в нем.

Кулеба и Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Они отметили существенный прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против России и выходе этой работы на завершающий этап.

Стороны обсудили динамику переговоров в рамках "нормандского формата" и выразили надежду на то, что Российская Федерация продемонстрирует конструктивную позицию в следующих раундах переговоров.

Министр выразил благодарность госсекретарю и американскому народу за беспрецедентную помощь, которую США предоставили и продолжают оказывать Украине для укрепления обороноспособности украинского государства.

Госсекретарь подтвердил работу администрации Президента США Джо Байдена по предоставлению дополнительной помощи США для усиления экономической и финансовой уверенности Украины в условиях негативного влияния рисков безопасности со стороны России на ее экономику.

Подчеркнуто, что Кулеба поблагодарил американскую сторону за передачу Украине информации о возможной подготовке Российской Федерацией сфабрикованных поводов для обострения.

"Министр и госсекретарь согласились, что публикация такой информации позволяет предотвратить воплощение подобных планов в действительность, и договорились и дальше взаимодействовать в этой сфере", — добавлено в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 3 февраля американские издания The New York Times и The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных источников в правительстве США сообщили, что США получили разведданные о плане России сфабриковать видео о вторжении украинских военных на территорию Российской Федерации или Донбасс как предлог вторжения в Украину.

Пресс-секретарь премьер-министра Бориса Джонсона со ссылкой на данные американской разведки заявил, что Великобритания твердо уверена в намерении России создать предлог для вторжения в Украину.

При этом 26 января Министерство иностранных дел после решения эвакуации отдельными странами, в частности США и Великобританией, части сотрудников посольств в Украине попросило партнеров воздерживаться от шагов, нагнетающих информационное поле.