Кабинет Министров согласовал закупку препаратов от COVID-19 "Молнупиравир" и "Ритонавир" в случае их успешных клинических испытаний и регистрации препаратов в США или Европейском Союзе.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"Кабинет Министров принял постановление, которое позволит приобрести препараты от COVID-19 "Молнупиравир" и "PF-07321332/Ритонавир" в случае положительных результатов их клинических испытаний и регистрации препаратов в Соединенных Штатах Америки или Европейском Союзе. Закупочная организация Crown Agents провела переговоры с компаниями-производителями, по результатам которых удалось договориться о возможности бронирования для Украины этих лекарственных средств", - говорится в нем.

Первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида отметил, что Минздрав постоянно ищет наиболее эффективное лекарство для борьбы с COVID-19.

"Специалисты министерства и Государственного экспертного центра постоянно следят за обновлением международных протоколов лечения, клиническими исследованиями лекарственных средств от COVID-19. Такой мониторинг чрезвычайно важен, поскольку спрос на эффективное лекарство и вакцины от COVID-19 в мире очень высок и производители медпрепаратов могут получать заказы заранее. Поэтому в случае получения успешных результатов клинических испытаний мы будем готовы приобрести "Молнупиравир" и "PF-07321332/Ритонавир" для лечения больных COVID-19", - сказал он.

Как сообщали Українськi Новини, министр финансов Сергей Марченко заявляет, что выделенные Украине Международным валютным фондом 700 млн долларов будут направлены на финансирование дефицита государственного бюджета, в частности на выплату пенсий, зарплат учителям и медикам, борьбу с коронавирусом.

Ранее сообщалось о том, что 5 октября 2021 года Всемирная организация здравоохранения назвала переломным моментом появление таблеток от COVID-19.

1 октября фармацевтические компании MSD и Ridgeback Biotherapeutics заявили, что разработанный ими препарат Molnupiravir снизил на 50% риск смерти или госпитализации при заражении коронавирусной инфекции COVID-19.

1 сентября американские компании Pfizer Inc и Merck & Co Inc заявили о начале испытаний экспериментальных пероральных противовирусных препаратов от COVID-19.