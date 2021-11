Кабінет Міністрів погодив закупівлю препаратів від COVID-19 "Молнупіравір" та "Ритонавір" у разі їх успішних клінічних випробувань та реєстрації препаратів у США або Європейському Союзі.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українськi новини.

"Кабінет Міністрів прийняв постанову, яка дозволить придбати препарати від COVID-19 "Молнупіравір" та "PF-07321332/Рітонавір" у разі позитивних результатів їх клінічних випробувань та реєстрації препаратів у Сполучених Штатах Америки або Європейському Союзі. Закупівельна організація Crown Agents провела переговори компаніями-виробниками, за результатами яких вдалося домовитися про можливість бронювання для України цих лікарських засобів", - йдеться у ньому.

Перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комарида зазначив, що МОЗ постійно шукає найефективніші ліки для боротьби з COVID-19.

"Фахівці міністерства та Державного експертного центру постійно стежать за оновленням міжнародних протоколів лікування, клінічними дослідженнями лікарських засобів від COVID-19. Такий моніторинг надзвичайно важливий, оскільки попит на ефективні ліки та вакцини від COVID-19 у світі дуже високий та виробники медпрепаратів можуть отримувати замовлення Тому у разі отримання успішних результатів клінічних випробувань ми будемо готові придбати "Молнупіравір" та "PF-07321332/Ритонавір" для лікування хворих на COVID-19", - сказав він.

Як повідомляли Українськi Новини, міністр фінансів Сергій Марченко заявляє, що виділені Україні Міжнародним валютним фондом 700 млн доларів будуть направлені на фінансування дефіциту державного бюджету, зокрема на виплату пенсій, зарплат вчителям та медикам, боротьбу з коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що 5 жовтня 2021 року Всесвітня організація охорони здоров'я назвала переломним моментом появу таблеток від COVID-19.

1 жовтня фармацевтичні компанії MSD та Ridgeback Biotherapeutics заявили, що розроблений ними препарат Molnupiravir знизив на 50% ризик смерті або госпіталізації при зараженні коронавірусною інфекцією COVID-19.

1 вересня американські компанії Pfizer Inc та Merck & Co Inc заявили про початок випробувань експериментальних пероральних противірусних препаратів від COVID-19.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини