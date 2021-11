Об этом рассказали в пресс-службе НАСА.

В ночь с четверга на пятницу люк Crew Dragon открыли, после чего астронавты смогли перебраться на борт МКС. В рамках миссии Crew-3 на орбитальную станцию ​​прибыли американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Баррон, а также представитель Европейского космического агентства Маттиас Маурер. Они присоединились к экипажу МКС, состоящему из российских космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, а также американского астронавта Марка Ванде Хая.

Четверо новых астронавтов проведут на МКС следующие шесть месяцев. У них в планах провести больше 200 экспериментов и несколько раз выйти в открытый космос. Следующая миссия НАСА, которая будет называться Crew-4, прилетит на МКС в апреле следующего года.

Four new astronauts through the hatch and seven crewmembers total on the @Space_Station!



After almost exactly a day from launch, #Crew3 is aboard the orbiting laboratory. pic.twitter.com/QJoBUsJcsj