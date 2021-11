Трансляцию можно было смотреть онлайн, а официальный Twitter- аккаунт SpaceX сообщает, что полет астронавтов продолжается хорошо.

Ракета-носитель "Фалькон-9" отправила в космос корабльCrew Dragon-3 с четырьмя астронавтами на борту. Запуск происходил с мыса Канаверал во Флориде. Через две с половиной минуты первая ступень отделилась, а на девятой минуте после запуска она совершила посадку на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане.

Теперь Crew Dragon-3 должен пристыковаться к МКС в автоматическом режиме в четверг в 19:10 по времени Восточного побережья США (12 ноября в 2:10 по киевскому времени).

На борту "Крю Дрэгон" находятся астронавты Раджа Чари, Том Маршбёрн, Кейла Бэррон и немецкий космонавт Маттиас Маурер. На МКС они пробудут около полугода.

Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @space_station! Autonomous docking tomorrow at ~7:10 p.m. EST pic.twitter.com/BSZNHTkQZ5