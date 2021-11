Об этом рассказала пресс-служба компании SpaceX в Twitter.

NASA отложило запуск из-за неблагоприятных погодных условий. Практика, когда из-за плохой погоды запуск космического корабля откладывают, распространена в космическом агентстве, чтобы избежать лишних рисков.

Первоначально запуск был запланирован на 31 октября в 2:21 по времени Восточного побережья (8:21 по Киеву), но его перенесли на 3 ноября в 1:10 (7:10 по киевскому времени). Вероятность того, что в новую дату запуск состоится, очень высока — в ночь на 3 ноября погода будет благоприятной с вероятностью 80%.

Корабль Crew Dragon с четырьмя членами экипажа на борту запустят с помощью ракеты SpaceX Falcon 9 с площадки 39A Космического центра Кеннеди во Флориде. Трансляция запуска начнется за несколько часов до старта, чтобы все желающие могли видеть приготовления к старту.

В этот раз Crew Dragon отвезет на МКС четырех астронавтов: командира Раджу Чари, пилота Тома Маршберна, астронавтки Кайлы Бэррона и прибывшего из Германии астронавта и Маттиаса Маурера.

До старта они останутся в центре Кеннеди со своими семьями. Стыковка корабля миссии Crew-3 с МКС запланирована на 23:00 3 ноября (5:00 4 ноября по Киеву). Экипаж пробудет на орбите с научной миссией ориентировочно полгода и вернется на Землю в апреле.

Launch Update ➡️ @NASA's @SpaceX #Crew3 mission is now targeted for Wednesday, Nov. 3 at 1:10am ET due to a large storm system elevating winds and waves in the Atlantic Ocean along the Crew Dragon flight path for the Oct. 31 launch attempt. Learn more: https://t.co/WdCdLAKnd4 pic.twitter.com/Z2u0nFRmC6