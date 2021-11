Об этом сообщается на странице SpaceX в Twitter.

"По возвращении Crew-2 на Землю Falcon 9 запустит третью продолжительную миссию экипажа Dragon на МКС уже в среду, 10 ноября; прогноз погоды на 80% благоприятен для старта", — говорится в сообщении.

В NASA говорят, что погодные условия все еще не очень благоприятные, поэтому Crew Dragon-3 в назначенную дату не полетит.

Сначала запуск планировался на 30 и 31 октября, затем на 6 и 7 ноября и 8 ноября.

В состав экипажа корабля входят астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Беррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

Following Crew-2’s return to Earth, Falcon 9 will launch Dragon’s third long-duration crew mission to the @Space_Station as soon as Wednesday, November 10; weather forecast is 80% favorable for liftoff pic.twitter.com/xOFGVw3fOP