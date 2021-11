Снимками он поделился на своей странице в Twitter.

Песке отметил, что это было самое сильное полярное сияние за время пребывания миссии на борту МКС. Оно происходило над Северной Америкой и Канадой, а пики вспышек возносились выше орбиты станции.

В этот момент МКС летела как раз над центром сияния, и астронавты могли рассмотреть быстрые пульсации и сине-зеленые волны сияния.

"Мы пролетали, приклеив носы к иллюминаторам", — резюмировал Песке.

We were treated to the strongest auroras of the entire mission, over north America and Canada. Amazing spikes higher than our orbit🤩, and we flew right above the centre of the ring, rapid waves and pulses all over. #MissionAlpha https://t.co/5rdb08ljhx pic.twitter.com/0liCkGvRCh