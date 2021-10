Снимки он опубликовал в Twitter.

Французский астронавт обнародовал некоторые фото с Международной космической станции. В этот раз его внимание привлекла столица Украины. Он отметил, что фотографирует Киев не впервые.

"Киев и красивые вихри реки вверх по течению. Я помню, что в прошлый раз делал снимок зимой, когда река была покрыта льдом", — подписал он.

На фотографии отчетливо видно темный Днепр и хорошо освещенные улицы. По берегам реки видно темные пятна Владимирской горки и других зеленых насаждений. Также в глаза бросается чаша стадиона НСК "Олимпийский".

Также Песке также поделился кадрами полуострова Бретань, который расположен на северо-западе Франции.

Kiev, and the beautiful swirls of the river upstream. I remember taking this picture in winter last time, when the river was frozen and all white. #MissionAlpha pic.twitter.com/JyGLIUIpsy