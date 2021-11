Об этом посол заявила в микроблоге Twitter.

"Видела на рынке в Киеве. Она висит среди картин с цветами, животными и красивыми видами. Эта картина не безобидная. Это не юмор. Это антисемитизм. Он изображает евреев такими, какими они не являются. Ему нет места ни в каком виде, нигде, ни в одной стране, включая Украину", - написала Симмонс.

Seen at a market in Kyiv. It hangs among paintings of flowers, animals and pretty views. This picture is not benign. It’s not humorous. It is antisemitic. It portrays Jews as something they are not. It has no place in any form, anywhere, in any country including #Ukraine pic.twitter.com/i5vCthoo4d