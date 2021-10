Об этом сообщает The Verge.

Трансформацию Facebook Цукерберг анонсировал летом этого года. Тогда он заявил, что главная цель "метавселенной" — объединить людей в виртуальном мире и предоставить им множество способов для общения и обмена информацией.

Стоит отметить, что новость о смене названия пользователи сети Интернет восприняли достаточно неоднозначно, успев всего за несколько часов породить десятки мемов.

Украину это также не обошло стороной, ведь в украинском сегменте интернета работает интернет-портал "Мета".

How to fix a company: simply change your name #Facebook #Meta pic.twitter.com/3fVL1vHeUR

Can't have problems with Facebook if the company isn't called Facebook #Meta pic.twitter.com/AdZvrD1bWi