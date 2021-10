Про це повідомляє The Verge.

Трансформацію Facebook Цукерберг анонсував улітку цього року. Тоді він заявив, що головна мета "метасвіту" - об'єднати людей у ​​віртуальному світі і надати їм безліч способів для спілкування та обміну інформацією.

Варто зазначити, що новину про зміну назви користувачі мережі Інтернет сприйняли досить неоднозначно, встигнувши за кілька годин породити десятки мемів.

Україну це також не оминуло, адже в українському сегменті інтернету працює інтернет-портал "Мета".

How to fix a company: simply change your name #Facebook #Meta pic.twitter.com/3fVL1vHeUR

Can't have problems with Facebook if the company isn't called Facebook #Meta pic.twitter.com/AdZvrD1bWi