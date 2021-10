По словам Хиггинса, некоторые люди думают, что опубликованное в сети видео как-то связано с документальным фильмом "Вагнергейт", который журналисты Bellingcat только готовятся опубликовать.

"Не знаю, кто это сделал, но это не от нас, у нас даже нет названия для документа, и мы определенно не продали его Netflix (пока)", — написал Хиггинс.

Неподтвержденный трейлер фильма "Вагнергейт" появился в социальных сетях несколько часов. Кто стоит за публикацией данного ролика неизвестно.

This trailer is apparently doing the rounds, supposedly some people think its for our upcoming Wagnergate documentary. No idea who made it, but it's not from us, we've not even got a title for the doc yet, and we've definitely not sold it to Netflix (yet). pic.twitter.com/J2yPRZkqwA