Об этом рассказали в пресс-службе NASA

Cargo Dragon отделился от модуля МКС Harmony 9:12 по времени Восточного побережья США. После этого корабль увели с орбиты станции и направили к Земле. Войдя в атмосферу, Cargo Dragon будет спускаться с помощью парашютов, пока не сядет на воду недалеко от Флориды. Обратный путь займет у него 14 часов.

Cargo Dragon доставит на Землю более 2,4 тонн груза, в том числе результаты научных экспериментов, проведённых на МКС. Сейчас он является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Корабль SpaceX пробыл на орбите месяц после того, как его доставила на МКС ракета Falcon 9. 30 августа Cargo Dragon успешно пристыковался к МКС. На его борту было продовольствие и оборудование для экспериментов.

LIVE NOW: A @SpaceX Dragon spacecraft returns to Earth with @ISS_Research that could help us better understand neurodegenerative diseases, gene expression, & muscle atrophy. Undocking from the @Space_Station is at 9:05am ET (13:05 UT). Watch: https://t.co/frB8nJiTt8