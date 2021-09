Фотографии опубликованы в Twitter-аккаунте миссии.

На фотографиях четверо астронавтов находятся в невесомости и фотографируют нашу планету из космоса.

16 сентября ракета Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon была запущена на околоземную орбиту со стартовой площадки космодрома имени Кеннеди, Флорида. Она доставила на орбиту 4 человек, которые раньше не проходили полноценную подготовку в НАСА. Тем не менее, экипаж не являются просто пассажирами. Они участвуют во всех ключевых стадиях полета.

В экипаж Inspiration4 вошел бизнесмен, инициатор и спонсор все миссии Джаред Айзекмана, пилот Сиан Проктор, бортовой врач Хейли Арсено и бортинженер Крис Семброски.

На орбите астронавты-любители пробудут 3 дня.

The crew of #Inspiration4 had an incredible first day in space! They’ve completed more than 15 orbits around planet Earth since liftoff and made full use of the Dragon cupola. pic.twitter.com/StK4BTWSA6