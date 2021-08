Об этом сообщили в пресс-службе NASA.

Корабль состыковался с модулем Harmony в 17:30 по киевскому времени.

Cargo Dragon довез до МКС почти ,3 тонны продовольственных припасов, а также различное оборудование и материалы для дальнейших экспериментов астронавтов.

The @SpaceX #Dragon is approaching station for a 10:30m ET docking. It will automatically dock to the forward-facing port of the station’s Harmony module. https://t.co/cBNqC5JGaz pic.twitter.com/0MPncIHjHE

🐉 LIVE NOW: A @SpaceX Dragon spacecraft approaches the @Space_Station delivering more than 4,800 pounds of @ISS_Research and cargo to the crew!



Docking to the orbiting lab is targeted for 10:30am ET (14:30 UT): https://t.co/GDny8eDD6A