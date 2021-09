Запуск космического корабля можно будет смотреть онлайн.

Миссия начнется в 03:02 по киевскому времени. Стартовое окно — время, в которое можно будет осуществить запуск — продержится 5 часов. Falcon 9 Block 5 будет выступать в роли ракеты-носителя.

Командовать миссией будет американский миллиардер Джаред Айзекман – основатель и генеральный директор Shift4 Payments, лидера в области интегрированных решений для обработки платежей.

Айзекман опытный пилот реактивного самолета, имеет лицензию летчика коммерческих и военных самолетов и установил несколько мировых рекордов, в том числе два полета по скорости вокруг света в 2008 и 2009 годах

Хейли Арсено – сотрудница детской больницы, которая в детстве вылечилась от рака костей и посвятила себя лечению детей, работая помощником врача в исследовательском лечебном учреждении.

Кристофер Семброски – американский инженер по обработке данных, ветеран ВВС. Работал консультантом в космическом лагере США, а в колледже был волонтером в ProSpace. Он получил место после того, как его друг выиграл право полететь в космос в лотерею, но вынужден был отказаться.

Сиан Проктор – геолог, исследователь и специалист по научной коммуникации. Проктор работала на станции слежения НАСА во время миссий "Аполлон".

Запуск ракеты состоится с космодрома в Космическом центре Кеннеди.

