Об этом сообщает пресс-служба Blue Origin.

Кроме Оливера Демена, Уолли Фанк и Джеффа Безоса на борту будет брат миллиардера Марк Безос. У всех них своя история попадания в состав исторического космического экипажа.

Так, Демен полетит в космос вместо победителя аукциона, имя которого до сих пор не разглашается. Сообщается, что у победителя аукциона возникли "конфликты в расписании", поэтому он пропустит свой полет. За возможность слетать в космос с Безосом он заплатит 28 млн долларов.

Следующим в очереди на полет был генеральный директор Somerset Capital Partners Джоэс Демен, который тоже учавствовал в аукционе и получил билет на второй рейс. Однако Джоэс отказался в пользу своего сына Оливера, который станет самым молодым человеком, который полетит в космос.

Welcome to the crew, Oliver! We’re grateful to have you as our first customer to mark the beginning of commercial operations. #NSFirstHumanFlight https://t.co/gwZ6qBOFpi pic.twitter.com/SuOwxe2353