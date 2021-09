Впечатляющие фото размещены на странице компании в социальной сети Twitter.

Сейчас космические туристы, которые никогда не проходили подготовку в НАСА, проходят последние предполетные тесты для полета на корабле Crew Dragon. Полет должен состояться 16 сентября. Запуск ракеты состоится с площадки Космического центра NASA им. Кеннеди во Флориде.

В отличие от запусков туристических миссий Безоса и Бренсона, Илон Маск собирается отправить туристов на срок от 2 до 4 дней. Для запуска используют капсулу Dragon, которая доставила экипаж на международную космическую станцию (МКС) в ноябре 2020 года.

Сообщается, что частный полет оплатил основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекмана. Вместе с ним полетят еще три человека: помощница врача из детского госпиталя Хейли Арцено, которая станет первым космонавтом, у которой протезирована часть тела. Она в полете будет в качестве медицинского работника. Также в состав миссии вошли ветеран Военно-воздушных сил США Кристофер Семброски (в роли инженера) и исследовательница и педагог Сиан Проктор (будет выполнять роль пилота).

With the #Inspiration4 launch now just 3 days away, weather conditions are 70% favorable and we’ve narrowed our launch window to 5 hours beginning at 8:02 pm EDT on 9/15. Stay tuned for more updates soon! https://t.co/nhZRJvvX1l pic.twitter.com/Z4pRlmv4Ew