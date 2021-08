Об этом сообщили в пресс-службе Inspiration4.

Отмечается, что экипаж Inspiration4 станет первым полностью гражданским экипажем, который отправит компания SpaceX.

Запуск космического корабля запланирован на 15 сентября. До этого астронавты будут готовиться к полету на базе SpaceX. Ракетой-носителем будет выступать Falcon 9 Block 5, который будет стартовать из Космического центра имени Кеннеди.

Планируется, что аппарат с людьми на бору долетит до орбиты, побудет там и вернется на землю, приводнившись в Атлетическом океане.

Ради туристов компания Илона Маска немного изменила корабль Crew Dragon. Туда добавили иллюминатор, чтобы астронавты могли вживую наблюдать за полетом.

Inspiration4 has raised more than $113 million for St. Jude so far, with Sembroski winning the "Generosity" seat from among nearly 72,000 donations. https://t.co/kvYmSj7PHT

The crew of Inspiration4 stopped by @SpaceX's Dragonland in Florida to check out their ride and go for a “Dragon Test Drive.” Final preps for the crew, spacecraft, and rocket continue ahead of liftoff in 15 days! pic.twitter.com/Nmy8dg0W20