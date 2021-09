Третью дозу вакцины Pfizer, которую называют дозой-усилителем , могут одобрить уже к 20 сентября. Об этом сообщил главный инфекционист США, доктор Энтони Фаучи, передает Голос Америки.

Так, доктор отметил, что после Pfizer можно ожидать одобрения третьей дозы другой американской вакцины Moderna. При этом он подчеркнул, что США будут относиться к процессу максимально ответственно.

"Мы не будем делать ничего, если это не получит соответствующего одобрения FDA (Федеральной администрации США по контролю над продуктами питания и лекарствами, - ред.), а после этого - рекомендации Консультативного комитета по практике иммунизации", - заявил Энтони Фаучи.

Как сообщали Українські Новини, Всемирный банк заверил министра здравоохранения Виктора Ляшко в возможности дополнительного выделения Украине 150 млн долларов в случае экстренного реагирования на COVID-19 и вакцинацию.

Тем временем американские компании Pfizer Inc и Merck & Co Inc начинают новые испытания своих экспериментальных пероральных противовирусных препаратов от Covid-19. Заявление о запуске испытаний компании сделали 1 сентября.

