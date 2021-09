Третю дозу вакцини Pfizer, яку називають дозою-підсилювачем , можуть схвалити вже до 20 вересня. Про це повідомив головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі, передає Голос Америки.

Так, доктор зазначив, що після Pfizer можна очікувати схвалення третьої дози іншої американської вакцини Moderna. При цьому він підкреслив, що США будуть ставитися до процесу максимально відповідально.

"Ми не будемо робити нічого, якщо це не отримає відповідного схвалення FDA (Федеральної адміністрації США з контролю над продуктами харчування і ліками, - ред.), А після цього - рекомендації Консультативного комітету з практики імунізації", - заявив Ентоні Фаучі.

Як повідомляли Українські Новини, Світовий банк запевнив міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в можливості додаткового виділення Україні 150 млн доларів в разі екстреного реагування на COVID-19 і вакцинацію.

Тим часом американські компанії Pfizer Inc і Merck & Co Inc починають нові випробування своїх експериментальних пероральних противірусних препаратів від Covid-19. Заяву про запуск випробувань компанії зробили 1 вересня.

