В то время, как в Украину прибыл гуманитарный груз лекарств от коронавируса из США, за прошедшие сутки, 4 сентября, в Украине прививку от коронавируса получили 69 260 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения в Facebook.

Так, сообщается, что первую дозу за последние сутки получили 20 430 человек, полностью иммунизированы - 48 830 человек.

В течение суток работали:

- 587 мобильных бригад,

- 1 642 пункта прививки;

- 365 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 5 569 051 человек, из них получили одну дозу – 5 569 049 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 178 665 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 747 714 прививок.

Как сообщали Українські Новини, Всемирный банк заверил министра здравоохранения Виктора Ляшко в возможности дополнительного выделения Украине 150 млн долларов в случае экстренного реагирования на COVID-19 и вакцинацию.

Тем временем американские компании Pfizer Inc и Merck & Co Inc начинают новые испытания своих экспериментальных пероральных противовирусных препаратов от Covid-19. Заявление о запуске испытаний компании сделали 1 сентября.

