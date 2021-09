Украина получила гуманитарный груз инновационных лекарств от коронавируса от американской благотворительной организации Direct Relief на десятки миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.

Так, в посольстве сообщили, что груз состоит из инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab, используемых против COVID-19. Последние договоренности о его получении были согласованы во время визита президента Владимира Зеленского в США.

Общая стоимость груза в виде 60 тысяч флаконов лекарственных препаратов достигает 20 миллионов долларов.

Как сообщали Українські Новини, Всемирный банк заверил министра здравоохранения Виктора Ляшко в возможности дополнительного выделения Украине 150 млн долларов в случае экстренного реагирования на COVID-19 и вакцинацию.

Тем временем американские компании Pfizer Inc и Merck & Co Inc начинают новые испытания своих экспериментальных пероральных противовирусных препаратов от Covid-19. Заявление о запуске испытаний компании сделали 1 сентября.