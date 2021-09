Україна отримала гуманітарний вантаж інноваційних ліків від коронавірусу від американської благодійної організації Direct Relief на десятки мільйонів доларів. Про це йдеться в повідомленні посольства України в США в Facebook.

Так, в посольстві повідомили, що вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab і Etesevimab, використовуваних проти COVID-19. Останні домовленості про його отримання були узгоджені під час візиту президента Володимира Зеленського в США.

Загальна вартість вантажу у вигляді 60 тисяч флаконів лікарських препаратів досягає 20 мільйонів доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Всесвітній банк запевнив міністра охорони здоров'я Віктора Ляшко в можливості додаткового виділення Україні 150 млн доларів в разі екстреного реагування на COVID-19 і вакцинацію.

Тим часом американські компанії Pfizer Inc і Merck & Co Inc починають нові випробування своїх експериментальних пероральних противірусних препаратів від Covid-19. Заяву про запуск випробувань компанії зробили 1 вересня.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини