Об этом пишет пресс-служба Inspiration4.

Предварительно запуск должен пройти 15 сентября в 15:00 по киевскому времени, но за три дня до этого в SpaceX скорректируют точную дату старта в зависимости от погодных условий.

До этого экипаж Inspiration4 будет проходить обучение, а команда SpaceX — проверять готовность ракеты-носителя Falcon 9 и космического корабля Dragon.

#Inspiration4 and @SpaceX have completed our flight readiness review and remain on track for launch! Read more about launch details and potential timing here: https://t.co/Wj7hSWDOXZ pic.twitter.com/X8L9ZKk8Wl