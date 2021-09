За прошедшие сутки, 2 сентября, 152 772 человека вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 46 826 человек, полностью иммунизированы - 105 946 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения в Facebook.

Так, сообщается, что в течение суток работали:

977 мобильных бригад;

2 962 пункта прививки;

330 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании вакцинировано 5 498 951 человек, из них получили одну дозу - 5 498 949 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 012 016 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 510 965 прививок.

Вакцинация от коронавируса в Украине. Инфографика: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Как сообщали Українські Новини, в августе национальный план вакцинации от коронавируса выполнен на 60,7%.

Ранее сообщалось о том, что американские компании Pfizer Inc и Merck & Co Inc начинают новые испытания своих экспериментальных пероральных противовирусных препаратов от COVID-19. Заявление о запуске испытаний компании сделали 1 сентября.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости