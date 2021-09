За минулу добу 2 вересня, 152 772 особи вакцинували від COVID-19. Одну дозу отримали 46 826 осіб, повністю імунізовані - 105 946 людей.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

Так, повідомляється, що протягом доби працювали:

977 мобільних бригад;

2 962 пункту щеплення;

330 центрів вакцинації.

З початку кампанії вакциновано 5 498 951 особу, з них отримали одну дозу - 5 498 949 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 4 012 016 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 9 510 965 щеплень.

Вакцинація від коронавірусу в Україні. Інфографіка: Facebook / Міністерство охорони здоров'я України

Як повідомляли Українські Новини, в серпні національний план вакцинації від коронавірусу виконано на 60,7%.

Раніше повідомлялося про те, що американські компанії Pfizer Inc і Merck & Co Inc починають нові випробування своїх експериментальних пероральних противірусних препаратів від COVID-19. Заява про запуск випробувань компанії зробили 1 вересня.

